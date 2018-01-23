В Башкирии облегчат доступ молодежи к муниципальной и госслужбе

Парламентарии планируют смягчить требования к кандидатам на государственную и муниципальную службу.

В Башкирии планируют смягчить квалификационные требования к стажу государственной службы или работы по специальности для замещения должностей государственной гражданской и муниципальной службы, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

В этот четверг, 25 января, на пленарном заседании Госсобрания Башкирии депутаты рассмотрят поправки в законы «О государственной гражданской службе Республики Башкортостан» и «О муниципальной службе в Республике Башкортостан».

В октябре прошлого года указом президента России были смягчены квалификационные требования для должностей федеральной государственной гражданской службы. Теперь пришла очередь и для аналогичных изменений на региональном уровне.

Если поправки будут приняты, тогда уменьшатся требования по стажу в зависимости от групп должностей.

В законах предлагается внести следующие послабления по этим требованиям:

- Для высших должностей государственной гражданской службы – не менее четырех лет стажа государственной гражданской или муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки (ранее было шесть лет или семь лет соответственно).

- Для главных должностей – не менее двух лет стажа государственной гражданской или муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки (ранее было четыре или пять лет).

- Для ведущих, старших и младших должностей – без предъявления требования к стажу (ранее к ведущим должностям предъявлялось требование не менее двух лет стажа государственной гражданской или муниципальной службы или не менее четырех лет стажа по специальности).

Для муниципальной службы изменения аналогичны.