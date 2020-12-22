«Тактика жестких переговоров»: как общество пытается достучаться до власти в Башкирии

В 2020 году понятие фейкньюс, ранее известное только по высказываниям Дональда Трампа, прочно вошло в лексикон жителей Башкирии. Еще в начале пандемии сразу несколько главных редакторов республиканских медиа были оштрафованы на суммы от 30 до 60 тысяч рублей за то, что опубликовали подтвержденную официальным представителем мэрии информацию. Однако звездным часом для термина стали события на Куштау, когда экоактивисты, защищавшие шихан, и региональные власти ежедневно обвиняли друг друга в распространении лживой информации. С тех пор любовь властей Башкирии к статье КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации» только нарастает. Сам термин же трактуется гораздо шире и применяется к сообщениям не только в СМИ, но и в социальных сетях и мессенджерах, а значит, касается и обычных граждан.