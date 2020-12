«Тактика жестких переговоров»: как общество пытается достучаться до власти в Башкирии

На более агрессивный и активный запрос общественности в 2020 году на справедливость и соблюдение своих прав государство реагирует новой вводной - обвинениями в фейковой информации и принуждением к публичным извинениям. Так получилось с жителями деревни Новомусино, где дети ловили интернет в коровнике.

В начале декабря в сети появились сообщения о том, что дети села Новомусино Куюргазинского района Башкирии ходят учиться в развалины старого коровника. На фотографиях видно, как в 21-м веке дети греются у костра, обернувшись полиэтиленовой пленкой, словно одеялами, штудируют учебники и пытаются поймать интернет на мобильном телефоне. В селе нет интернета. Дети, оказавшись на дистанционке, вынуждены заниматься в заброшенном коровнике, так как только там ловит интернетрассказал активист. Даже несмотря на то, что новость об этом прогремела на всю страну, она могла бы войти в число многих других сообщений о проблемах с дистанционным образованием в республике. Однако последовавшие дальше события позволили превратиться новости в большую историю и получить дополнительное внимание со стороны СМИ. Фейкньюс О том, что в Новомусино имеются проблемы с интернетом, подтвердили и в администрации Куюргазинского района. За подробностями портал Mkset обратился в Илькинеевский сельсовет, в состав которого входит село Новомусино. Услышав, что звонит журналист, там сразу бросили трубку, но нам удалось поговорить с местной жительницей, заведующей сельским клубом Гульнарой. Она рассказала, что в коровник ходят заниматься не только ученики, но и студенты, которые учатся дистанционно. Оказалось, что проблемы с интернетом отражаются не только на образовательном процессе, но и к тому же на оплате счетов, записи в МФЦ или к врачу. Однако в Министерстве образования Башкирии поспешили опровергнуть информации об учениках в коровнике, попутно обвинив рассказавшие об этой ситуации СМИ в распространении фейкньюс. Министерство образования РБ направило в Роскомнадзор требование о блокировке ресурсов, содержащих фейковую информацию, а также готовит судебные иски к СМИ, перепечатавшим недостоверную информациюговорилось в сообщении ведомства, опубликованном на сайте государственного информационного агентства «Башинформ». По словам министра образования Айбулата Хажина, фото детей из коровника были постановочными. Как сообщил чиновник, кадры сделали их родители, чтобы привлечь внимание к проблеме с интернетом в родном селе. Тем не менее через пять дней интернет в Новомусино все же провели. Однако на этом история не закончилась. Извинись В тот же день глава Куюргазинского района Юлай Ильясов опубликовал на своей странице в социальных сетях видео, где авторы фотографий с детьми извиняются перед теми, «кому принесли неприятности». Однако всего двумя днями позднее местные жители в разговоре с журналистами сообщили, что к родителям этих детей приехали чиновники из районного отдела образования и потребовали назвать фотографии постановочными, а в случае отказа пригрозили «подключить органы опеки, которые могут забрать детей». После того, как авторы фотографий публично извинились, министерство образования Башкирии направило жалобу в Роскомнадзор на портал Ufa1.ru и перестало отвечать на устные запросы Mkset. Казалось бы, история начала покидать информационное поле. Однако 22 декабря ворвалась в него вновь, когда прокуратура неожиданно подтвердила подлинность сделанных снимков. <…> жалобы этих людей о том, что они не были обеспечены возможностью дистанционно учиться, нашли свое подтверждение. Прокуратура по данному факту приняла меры прокурорского реагирования в отношении руководства РОНО, директора школы <…> Никакой это не фейк, и дети действительно сидели в коровнике и жгли костры, потому что там они ловили мобильный интернетсообщила представитель прокуратуры в разговоре с журналистом радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. В министерстве образования республики оперативно прокомментировать Mkset сообщение надзорного ведомства отказались. Общество и власть устали друг от друга В 2020 году понятие фейкньюс, ранее известное только по высказываниям Дональда Трампа, прочно вошло в лексикон жителей Башкирии. Еще в начале пандемии сразу несколько главных редакторов республиканских медиа были оштрафованы на суммы от 30 до 60 тысяч рублей за то, что опубликовали подтвержденную официальным представителем мэрии информацию. Однако звездным часом для термина стали события на Куштау, когда экоактивисты, защищавшие шихан, и региональные власти ежедневно обвиняли друг друга в распространении лживой информации. С тех пор любовь властей Башкирии к статье КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации» только нарастает. Сам термин же трактуется гораздо шире и применяется к сообщениям не только в СМИ, но и в социальных сетях и мессенджерах, а значит, касается и обычных граждан. В истории с учащимися в коровнике министерство образования обвинило во лжи не только написавшие об этом медиа, но и де-факто родителей этих детей, которые не нашли иного способа, как публично рассказать о своем наболевшем. Публицист и специалист по коммуникациям Екатерина Телина считает базовой проблемой во взаимоотношениях между обществом и властью отсутствие реальной заинтересованности сторон друг в друге. Мы на разных орбитах, и это естественно для сложившейся политической системы. Власть устала от народа, народ от власти. 2020-ый стал катализатором обострения накопленных и невыраженных за многие годы обид и горечи со стороны общества по отношению к тем, кто им управляет. Чем тяжелее, страшнее и беспросветнее реальная жизнь, тем громче с трибун звучат реляции о том, как у нас все хорошо и какие они (власть) молодцы. Ложь - антагонист взаимопонимания и доверия, общественные коммуникации трещат по швамобъясняет Телина. Телина констатирует, что у общества нет ни одного механизма «легально и эффективно донести свою боль и проблемы до бюрократии». Так, например, чуть более месяца назад депутаты Курултая Башкирии внесли поправки, ужесточающие условия для проведения митингов, являющихся одним из способов выражения обществом своего мнения. Письма, общественные слушания, обычные жалобы, одиночные пикеты - вхолостую. Массовых положительных откликов о системе "инцидент" тоже не слышно. Помогает только крик, массовый натиск, агрессия, провокация, в том числе медийная, тактика жёстких переговоров. К сожалению, и этот урок 2020-го жители Башкирии усвоили на "отлично". Поэтому - протест на протесте с поводом и без, перфомансы стояния на коленях и розыски мэра, учёба в коровнике, и так далееговорит Телина. Для того, чтобы была возникла нормальная связь между обществом и властью, нужен моральный авторитет, считает политолог Дмитрий Михайличенко. К сожалению, та харизма, которая есть у Радия Хабирова в отношениях с обществом, была подпорчена неправильной, я бы даже сказал токсичной информационной политикой. В обществе есть запрос не на жесткость и дисциплину, а на диалог и уважительное отношение со стороны чиновников. После Куштау Радий Хабиров это понял, однако это - половина дела. Другая – это моральный авторитет. Наше общество консервативно, а выходки некоторых членов команды (которых «не сдают») фактически демонстрируют наплевательское отношение на общество. Происходит «эффект Моргенштерна» или быдлоизация, которой подменяется молодежная политика. Это не глупая, но вредная политикаговорит политолог. Эксперты, опрошенные Mkset, сходятся во мнении, что власти концентрируются на пиаре, девальвируя при этом общественные институты, направленные на установление контакта, - будь то СМИ или общественная палата, формирование которой завершилось на прошлой неделе. Какой у нее имидж? Думаю, если порнозвезд туда пригласить, медийность организации будет еще выше, но будет ли организация выполнять свою роль в диалоге общества и власти? А диалог необходим. Для нормальной коммуникации с обществом у Радия Хабирова многое есть: он часто ездит в районы, у него развитый Инстаграм, но нужно обеспокоиться проблемой морального измерения коммуникации с гражданами. В противном случае, все это «творчество» его пиарщиков будет интерпретироваться обществом как безразличие и чванство со стороны республиканской властирезюмирует Михайличенко. Более пессимистично настроена публицист и специалист по коммуникациям Екатерина Телина, считая, что точка невозврата в установлении конструктивного диалога между республиканской властью и обществом может быть уже пройдена. - Пока не видно предпосылок к тому, что ситуация будет меняться в лучшую сторону. Разрубить гордиев узел возможно только при взаимном уважении сторон хотя бы к интересам друг друга. Однако, боюсь, культура уважения к оппонентам потеряна безвозвратно.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter