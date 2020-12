Накануне, 21 декабря, президент России Владимир Путин утвердил состав Государственного совета страны. Глава Башкирии Радий Хабиров также оказался в списке участников. Документ приказа был опубликован на сайте правовой информации.

Известно, что в Госсовет вошли 104 человека, среди которых губернаторы, политики и депутаты. Председателем является сам Владимир Путин. Помимо этого, он утвердил состав президиума, куда Радий Хабиров не вошел. Отметим, что состав президиума меняется каждые полгода. Суть органа в том, чтобы оперативно решать важные вопросы и прорабатывать повестку заседаний Госсовета. В ближайшие полгода в составе президиума будут фигурировать 28 губернаторов различных субъектов России.

