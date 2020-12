Глава Башкирии награжден медалью ЛНР «75 лет Победы»

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о награде Радия Хабирова юбилейной медалью ЛНР «75 лет Победы», передает ИА «Башинформ».

Согласно документу, глава Башкирии удостоился государственной награды ЛНР за особые заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества с народной республикой, взаимопомощь и поддержку, сохранение исторической памяти и наследия. Присуждение медали также связано с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Как передаёт ИА «Башинформ», 11 мая прошлого года Радий Хабиров посетил село Петровское Луганской народной республики. Он побывали на месте боём и гибели командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майора Минигали Шаймуратова. Глава Башкирии возложил цветы к братской могиле, где захоронен национальный герой и более 100 воинов дивизии. Напомним, ранее Радий Хабиров предложил жителям Уфы поучаствовать в создании памятника Минигали Шаймуратову, который планируют разместить на вновь отремонтированной Советской площади. С 14 по 16 декабря в конгресс-холле «Торатау» прошла выставка конкурсных работ по проекту памятника, где представили 19 вариантов.

