Глава Башкирии награжден медалью ЛНР «75 лет Победы»

Глава Башкирии награжден медалью ЛНР «75 лет Победы»

Вчера, 20:18ПолитикаАнна КононоваPhoto: Страница Радия Хабирова
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о награде Радия Хабирова юбилейной медалью ЛНР «75 лет Победы», передает ИА «Башинформ».

Согласно документу, глава Башкирии удостоился государственной награды ЛНР за особые заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества с народной республикой, взаимопомощь и поддержку, сохранение исторической памяти и наследия. Присуждение медали также связано с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Как передаёт ИА «Башинформ», 11 мая прошлого года Радий Хабиров посетил село Петровское Луганской народной республики. Он побывали на месте боём и гибели командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майора Минигали Шаймуратова. Глава Башкирии возложил цветы к братской могиле, где захоронен национальный герой и более 100 воинов дивизии.

Напомним, ранее Радий Хабиров предложил жителям Уфы поучаствовать в создании памятника Минигали Шаймуратову, который планируют разместить на вновь отремонтированной Советской площади. С 14 по 16 декабря в конгресс-холле «Торатау» прошла выставка конкурсных работ по проекту памятника, где представили 19 вариантов.

Related news:
наградаБашкирияРадий Хабиров
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы