Глава Башкирии награжден медалью ЛНР «75 лет Победы»

Согласно документу, глава Башкирии удостоился государственной награды ЛНР за особые заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества с народной республикой, взаимопомощь и поддержку, сохранение исторической памяти и наследия. Присуждение медали также связано с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.