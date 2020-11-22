Уфимец Тимур Сабитов выпустил клип, посвящённый шиханам Башкирии

Отличная работа! Очень хорошо, что этот клип, начатый в самый разгар борьбы за Куштау, вышел с «запозданием», когда проблема снялась (или перенеслась в будущее). Эту добрую и светлую песню лучше слушать в мирном расположении духа, когда нет конфликта, когда светит солнце, а горы отправились на заслуженный покой, пишет Максим Босой.