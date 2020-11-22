Уфимец Тимур Сабитов выпустил клип, посвящённый шиханам Башкирии

Уфимец Тимур Сабитов выпустил клип, посвящённый шиханам Башкирии

Вчера, 12:25ПолитикаPhoto: Youtube-канал "Музыка Шиханов"
Вчера, 21 ноября, состоялась премьера клипа уфимского дизайнера Тимура Сабитова «Гора добра». Песня посвящена шиханам Башкирии — Куштау, Торатау, Юрактау и уничтоженному Шахтау.

Съемки клипа проходили в одном из подземных переходов Уфы. Песню «Гора добра» исполнили Тимур Сабитов и Екатерина Ямщикова. Сам дизайнер выступил в качестве композитора и режиссера, а его отец Ирек Сабитов написал слова песни.

В настоящее время видео клип собрал на Youtube 887 просмотров. Пользователь сайта Максим Босой в комментариях похвалил работу, отметив, что съёмки начались в период борьбы за Куштау.

Отличная работа! Очень хорошо, что этот клип, начатый в самый разгар борьбы за Куштау, вышел с «запозданием», когда проблема снялась (или перенеслась в будущее). Эту добрую и светлую песню лучше слушать в мирном расположении духа, когда нет конфликта, когда светит солнце, а горы отправились на заслуженный покой, пишет Максим Босой.

Отметим, что 14 сентября 2019 года вышел в свет клип на песню Юрия Шевчука «Шиханы должны жить». В съемках приняли участие музыканты из Башкирии, в том числе и Тимур Сабитов.

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