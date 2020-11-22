Уфимец Тимур Сабитов выпустил клип, посвящённый шиханам Башкирии

Съемки клипа проходили в одном из подземных переходов Уфы. Песню «Гора добра» исполнили Тимур Сабитов и Екатерина Ямщикова. Сам дизайнер выступил в качестве композитора и режиссера, а его отец Ирек Сабитов написал слова песни.
В настоящее время видео клип собрал на Youtube 887 просмотров. Пользователь сайта Максим Босой в комментариях похвалил работу, отметив, что съёмки начались в период борьбы за Куштау.
Отличная работа! Очень хорошо, что этот клип, начатый в самый разгар борьбы за Куштау, вышел с «запозданием», когда проблема снялась (или перенеслась в будущее). Эту добрую и светлую песню лучше слушать в мирном расположении духа, когда нет конфликта, когда светит солнце, а горы отправились на заслуженный покой, пишет Максим Босой.
Отметим, что 14 сентября 2019 года вышел в свет клип на песню Юрия Шевчука «Шиханы должны жить». В съемках приняли участие музыканты из Башкирии, в том числе и Тимур Сабитов.