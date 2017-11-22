Глава Минобороны Польши обвинил комиссию по крушению ТУ-154 в подлоге

Занимавшаяся расследованием крушения самолета президента Качиньского «Комиссия Миллера». Ввела общественность в заблуждение.

Как пишет издание Dni.ru, глава Минобороны Польши обвинил экспертов в подлоге и отправил заявление по этому поводу в органы прокуратуры.

Варшава в течение последних лет не оставляет попыток обвинить Москву в авиакатастрофе 2010 года, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский. В новом сценарии развития событий, представленном министерством обороны страны, есть следы корпоративной солидарности.

Комиссия по расследованию происшествия, случившегося 10 апреля 2010 года, сделала вывод, что крушение произошло из-за решения экипажа не уходить на запасной аэродром при условиях плохой видимости. После прослушивания записи переговоров в кабине экспертам стало ясно, что у пилотов не было выбора: им было приказано заходить на посадку. Как определили по голосу, приказ отдавал главнокомандующий ВВС Польши Анджей Бласик.

По мнению министра обороны Польши, именно это утверждение является ложным. Антони Мачеревич в эфире польского телеканала Republica заявил, что члены «комиссии Миллера», суд и прокуратура получат заявление о том, что они несут ответственность за подтверждение лжи.