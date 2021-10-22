Теперь жаловаться на отопление уфимцы будут роботу

«Зимний штаб» Уфы планирует запустить роботизированный сервис обратной связи по вопросам и жалобам, которые касаются отопления. Жителям города, которые ранее жаловались на коммунальные службы, будут поступать звонки от робота, об этом сообщила пресс-служба администрации города. Таким образом власти будут узнавать о решении всех проблем.