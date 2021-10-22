Теперь жаловаться на отопление уфимцы будут роботу

«Зимний штаб» Уфы планирует запустить роботизированный сервис обратной связи по вопросам и жалобам, которые касаются отопления. Жителям города, которые ранее жаловались на коммунальные службы, будут поступать звонки от робота, об этом сообщила пресс-служба администрации города. Таким образом власти будут узнавать о решении всех проблем.
Уфимцы могут обратиться в штаб по вопросам отопления и начислений за теплоснабжение по номеру: 8 (347) 277-09-11. Звонки принимаются в круглосуточном режиме без выходных.
Ранее сообщалось, что за четыре недели в колл-центре «Уфа-теплая» приняли более 12 тысяч обращений. Граждане обращались на линию по вопросам подачи тепла и начислений за отопление.