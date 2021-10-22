Непривитых депутатов Курултая Башкирии могут не пустить на заседания парламента

Непривитых депутатов Курултая Башкирии могут не пустить на заседания парламента
Непривитых депутатов Курултая Башкирии могут не пустить на заседания парламента
Вчера, 11:49ПолитикаЭлина СайфрановаФото: gsrb.ru
11 невакцинированных депутатов Госсобрания могут не пустить на последующие пленарные заседания. Всего в Курултае привились 88 человек. Так, на следующем заседании Толкачев «будет вынужден» назвать фамилии депутатов, чье присутствие на заседаниях будет под вопросом. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания.

Спикер Госсобрания Константин Толкачев заявил о возможном недопуске к пленарным заседаниям 11 невакцинированных депутатов. Так, если ситуация не изменится Толкачев будет «вынужден назвать фамилии» всех непривиты, и встанет вопрос об ограничении их публичности.

— Из 110 депутатов переболело 67 человек. Привились 88 человек, или 80%. Не привились 22 человека — 20%. Из них переболели менее шести месяцев назад семь человек, имеют противопоказания четверо. На следующем заседании я буду вынужден назвать фамилии. Если вы не можете ответственно относиться к требованиям, которые предъявляет жизнь, будем думать об ограничении вашей публичности, — приводит слова Константина Толкачева пресс-служба Курултая.

Помимо этого, спикер парламента отметил и сложную ситуацию с коронавирусом в Башкирии.

— По республике ежедневно выявляется более 600 новых случаев заражения. Единственной эффективной мерой противодействия распространению заболевания является вакцинация. Вакцинация поможет взять распространение инфекции под контроль и вернуть нашу повседневную жизнь в обычное русло, — Константин Толкачев.

Напомним, что ранее Курултай Башкирии запретил депутатам без вакцины быть на собрании в День республики. Соответствующее распоряжение подписал Константин Толкачев. Так, явка депутатов на собрание в конгресс-холл «Торатау» была обязательная, однако пройти в зал можно было только с сертификатом о вакцинации, либо со справками о перенесенном.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы