Непривитых депутатов Курултая Башкирии могут не пустить на заседания парламента

11 невакцинированных депутатов Госсобрания могут не пустить на последующие пленарные заседания. Всего в Курултае привились 88 человек. Так, на следующем заседании Толкачев «будет вынужден» назвать фамилии депутатов, чье присутствие на заседаниях будет под вопросом. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания.

Спикер Госсобрания Константин Толкачев заявил о возможном недопуске к пленарным заседаниям 11 невакцинированных депутатов. Так, если ситуация не изменится Толкачев будет «вынужден назвать фамилии» всех непривиты, и встанет вопрос об ограничении их публичности. — Из 110 депутатов переболело 67 человек. Привились 88 человек, или 80%. Не привились 22 человека — 20%. Из них переболели менее шести месяцев назад семь человек, имеют противопоказания четверо. На следующем заседании я буду вынужден назвать фамилии. Если вы не можете ответственно относиться к требованиям, которые предъявляет жизнь, будем думать об ограничении вашей публичности, — приводит слова Константина Толкачева пресс-служба Курултая. Помимо этого, спикер парламента отметил и сложную ситуацию с коронавирусом в Башкирии. — По республике ежедневно выявляется более 600 новых случаев заражения. Единственной эффективной мерой противодействия распространению заболевания является вакцинация. Вакцинация поможет взять распространение инфекции под контроль и вернуть нашу повседневную жизнь в обычное русло, — Константин Толкачев. Напомним, что ранее Курултай Башкирии запретил депутатам без вакцины быть на собрании в День республики. Соответствующее распоряжение подписал Константин Толкачев. Так, явка депутатов на собрание в конгресс-холл «Торатау» была обязательная, однако пройти в зал можно было только с сертификатом о вакцинации, либо со справками о перенесенном.

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