Депутат Госдумы от Башкирии предложил сделать вакцину от COVID-19 обязательной

Тем временем ситуация с коронавирусом остается напряженной, Башкирия оказалась на седьмом месте в стране по числу новых случаев COVID-19 за сутки. Еще недавно Башкирия находила в конце списка, однако суточный прирост 669 случаев за 22 октября поместили республику в начало списка. Всего за сутки в России было выявлено 37 141 новый случай.