Депутат Госдумы от Башкирии предложил сделать вакцину от COVID-19 обязательной

Вчера, 21 октября в Государственной Думе депутат от Башкирии Рифат Шайхутдинов озвучил предложение о внесении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок, что де-факто сделает её обязательной. Депутат ставит вопрос «почему те, кто вакцинировался должен страдать от тех, кто не вакцинировался?», сообщает ИА REGNUM.
Законопроект планируют рассмотреть в Госдуме уже во втором чтении, в ноябре 2021 года. В первом чтении закон был принят еше 8 июня 2021 года. Ко второму чтению проект закона думали доработать, а именно добавить прямое указание на добровольность вакцинации от коронавируса.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ Шайхутдинову предложил не спешить.
Давайте дождемся от правительства, какой вариант оно изберет, и из этого будем исходить.Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ
Подметил и то, что сегодня региональные власти вправе самостоятельно принимать решения об обязательной вакцинации. И этой возможностью пользуются на основании постановлений главного санитарного врача.
Тем временем ситуация с коронавирусом остается напряженной, Башкирия оказалась на седьмом месте в стране по числу новых случаев COVID-19 за сутки. Еще недавно Башкирия находила в конце списка, однако суточный прирост 669 случаев за 22 октября поместили республику в начало списка. Всего за сутки в России было выявлено 37 141 новый случай.