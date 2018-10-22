Владимир Путин подписал указ о санкциях в отношении граждан и юрлиц Украин
Пока не ясен список попавших под санкции.
Президент России Владимир Путин подписал Указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации», сообщается на официальном сайте Кремля.
Этот указ подготовлен «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации» и в соответствии с российскими законами, говорится в преамбуле.
Указом предусмотрено, что в отношении отдельных физических и юридических лиц будут применяться специальные экономические меры. Список этих лиц установит правительство России, как и то, какие именно меры будут применяться.
Указ будет отменен, если будут отменены ограничительные меры, введенные Украиной в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации.