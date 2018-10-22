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Владимир Путин подписал указ о санкциях в отношении граждан и юрлиц Украин
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Владимир Путин подписал указ о санкциях в отношении граждан и юрлиц Украин

Вчера, 19:09ПолитикаРазиф Абдуллин
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