Владимир Путин подписал указ о санкциях в отношении граждан и юрлиц Украин

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации», сообщается на официальном сайте Кремля.

Этот указ подготовлен «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации» и в соответствии с российскими законами, говорится в преамбуле.

Указом предусмотрено, что в отношении отдельных физических и юридических лиц будут применяться специальные экономические меры. Список этих лиц установит правительство России, как и то, какие именно меры будут применяться.