В Башкирии объявился первый кандидат на пост главы республики

Практически как гром среди ясного неба прозвучало вчера, 21 сентября, неожиданное заявление кандидата в Госсобрание – Курултай Башкирии Ильдара Резяпова: он собрался в президенты. Точнее, на пост главы Башкирии, выборы которого состоятся осенью следующего года.

Это заявление молодой политик (Резяпову 39 лет) сделал на митинге против результатов выборов в 29 избирательном округе Башкирии (Аургазинский и Гафурийский районы). Ильдар Резяпов выдвигался именно оттуда, но не прошел. Хотя сам он уверен, что прошел, но стал жертвой фальсификаций, о чем, собственно, и был вчерашний митинг, собравший порядка 100 человек, в основном жителей поселка Красноусольский, это райцентр Гафурийского района.