В Башкирии объявился первый кандидат на пост главы республики
О своих амбициях заявил лидер «Партии ветеранов России» Ильдар Резяпов.
Практически как гром среди ясного неба прозвучало вчера, 21 сентября, неожиданное заявление кандидата в Госсобрание – Курултай Башкирии Ильдара Резяпова: он собрался в президенты. Точнее, на пост главы Башкирии, выборы которого состоятся осенью следующего года.
Это заявление молодой политик (Резяпову 39 лет) сделал на митинге против результатов выборов в 29 избирательном округе Башкирии (Аургазинский и Гафурийский районы). Ильдар Резяпов выдвигался именно оттуда, но не прошел. Хотя сам он уверен, что прошел, но стал жертвой фальсификаций, о чем, собственно, и был вчерашний митинг, собравший порядка 100 человек, в основном жителей поселка Красноусольский, это райцентр Гафурийского района.
Говоря о предстоящей «президентской избирательной кампании», г-н Резяпов сообщил, что начинает формировать некую «народную программу», в которую будут включаться и анализироваться все народные жалобы, чаяния, ожидания и т. д. Ну, наверное, тут остается только снова процитировать известного журналиста и блогера – «ну что ж, будем наблюдать».