Константин Толкачев: На выборах главы Башкирии участки оснастят видеокамерами
Сегодня, 11:32ПолитикаЗиля Аскерова
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Об этом спикер башкирского парламента Константин Толкачев заявил сегодня на конференции "Единой России" .
Сегодня в Уфе проходит второй этап конференции Башкортостанского регионального отделения партии "Единая Россия". Выступая с докладом об итогах выборов депутатов Госсобрания Башкирии, Константин Толкачев сказал и о предстоящих в 2019 году выборах главы Башкирии и депутатов сельских поселений.
- Предстоит избрать 7 332 депутата в 770 сельских поселений 53 районов республики, - сказал он. - На этих выборах участки будут оснащены не только КОИБами (комплексами обработки избирательных бюллетеней), но и камерами видеонаблюдения.
Напомним, 9 сентября выборы в башкирский парламент прошли без видеокамер.
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