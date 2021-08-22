Алексей Кунин: Мне поручили обеспечить юридическую безопасность Natura Siberica

Сегодня Кунин работает совместно с двумя штатными юристами. Основные цели на данный момент — обеспечение безопасности активов и целостности компании, а также юридическая защита работников корпорации. Не секрет, что на многих из них оказывается сильное давление. По словам Кунина, существуют документальные подтверждения предложений работникам о переходе в параллельные структуры. Исходят предложения от бывших и действующих менеджеров бренда. В случае отказа сотрудники получают угрозы увольнением из Natura Siberica.