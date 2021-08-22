Алексей Кунин: Мне поручили обеспечить юридическую безопасность Natura Siberica

По его словам, сегодня за ситуацией на предприятии пристально следят многие СМИ и пока она остается тяжелой. Однако с юридической точки зрения менеджмент компании назначен легитимно, сообщает gazeta.ru.
Кунин подчеркнул, что его назначение на пост не связано с интересами наследников основателя компании или сторонних бизнес-структур. В качестве юридического директора в компанию его пригласили Сергей Буйлов и Дмитрий Ганзер — ключевые менеджеры Natura Siberica.
По словам Кунина, за последние полгода вокруг известного косметического бренда разгорелся многослойный конфликт. «Мне поручили обеспечить юридическую безопасность компании и её сотрудников для сохранения и развития бизнеса», — подчеркнул он.
Сегодня Кунин работает совместно с двумя штатными юристами. Основные цели на данный момент — обеспечение безопасности активов и целостности компании, а также юридическая защита работников корпорации. Не секрет, что на многих из них оказывается сильное давление. По словам Кунина, существуют документальные подтверждения предложений работникам о переходе в параллельные структуры. Исходят предложения от бывших и действующих менеджеров бренда. В случае отказа сотрудники получают угрозы увольнением из Natura Siberica.
В связи с этим Кунин подчеркнул важность защиты и сохранения существующего коллектива. Информационная безопасность сегодня стала одной из ключевых тем работы. Ведь компания, помимо прочего, столкнулась с информационными атаками на IT-инфраструктуру. Сейчас продолжается служебная проверка по фактам таких атак.
На вопрос о назначении международного форензик-аудитора Кунин ответил, что сотрудничество с данной компанией начнется в самое ближайшее время. Её деятельность позволит проанализировать работу Natura Siberica за последние 5-6 месяцев.
По поводу слухов о массовых увольнениях среди сотрудников косметического бренда Кунин резюмировал, что, как и на любом предприятии, определённое количество заявлений об этом имеется в работе кадровой службы. Однако ситуация не сказывается на работе компании. «Компания рассматривает их в порядке, предусмотренном трудовым законодательством», — добавил Кунин.