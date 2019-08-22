Пушков: выставление условий России странами G7 неприемлемо

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По словам российского сенатора Алексея Пушкова, попытки выставить РФ условия по возвращению в «большую восьмерку» (G8) неправомерны.
Об этом он написал в своем Twitter, сообщает 22 августа газета «Известия».
Такими словами Пушков прокомментировал прозвучавшие накануне заявления президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель по возвращению РФ в G8. В их словах были предложения о необходимости завершить украинский кризис до возврата России в международный клуб.
Сенатор заявил, что желание государств остаться «большой семёркой» являются их выбором. Он подчеркнул, что выставление России каких-либо условий является «плохой политикой».
G8 прекратила свое существование пять лет назад, после включения Крыма в состав РФ. Государства клуба отказались сотрудничать с Россией и начали проводить саммиты без её представителей.
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