Глава Госкомторговли Башкирии покидает должность спустя 10 лет работы в ведомстве

Глава Госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей Гузэль Асылова покидает свою должность, сообщают источники РБК в правительстве региона. Уже 26 августа будет официально назначен новый руководитель ведомства. Вероятнее всего, им станет нынешний первый заместитель Алексей Гусев.

Известно, что Гузэль Асылова работала в ведомстве с 2009 года. В свое время 10 лет занимала должность в Аппарате правительства Бапшкирии, была ведущим экономистом Министерства торговли Башкирии.