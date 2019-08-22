Глава Госкомторговли Башкирии покидает должность спустя 10 лет работы в ведомстве
Это не первая кадровая перестановка на этой неделе.
Глава Госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей Гузэль Асылова покидает свою должность, сообщают источники РБК в правительстве региона. Уже 26 августа будет официально назначен новый руководитель ведомства. Вероятнее всего, им станет нынешний первый заместитель Алексей Гусев.
Известно, что Гузэль Асылова работала в ведомстве с 2009 года. В свое время 10 лет занимала должность в Аппарате правительства Бапшкирии, была ведущим экономистом Министерства торговли Башкирии.
Напомним, что ранее в отставку подали министр промышленности и инновационной политики Алексей Карпухин. Его место занял бывший мэр Салавата, уехал в Москву курировать строительный проект ранее первый заместитель Госкомстроя Григорий Невоструев, отправлен в отставку глава Центра туризма Артур Идельбаев, вслед за которым упразднено само ведомство. Также ранее СМИ сообщали об уходе минэкономики Башкирии Лилия Мазитова.