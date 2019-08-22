«Этот вопрос уже решен»: В ЦИКе Башкирии рассказали, сколько стоят выборы главы
Вчера, 17:59ПолитикаНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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По словам главы республиканского Центризбиркома, средства на счет уже перечислены.
Сюжеты: Выборы-2019
Как сообщает РБК, всего на проведение выборов главы Башкортостана будет потрачено 425 млн 210,2 тыс. рублей. 382 млн 874,1 тыс. направлены в нижестоящие избирательные комиссии.
- Этот вопрос у нас уже решен. Все для проведения высокого уровня избирательной кампании у нас есть. Средства уже перечислены, - сообщила изданию Илона Макаренко.
Напомним, что на эти средства регион обеспечивает видеонаблюдение, зарплату члена комиссий, печать бюллетеней, агитационное освещение.
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