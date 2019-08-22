Депутаты Башкирии озаботились бумажной волокитой школьных учителей

Председатель Госсобрания Константин Толкачев заявил, что на нынешних учителей республики оказывается большое давление. Помимо того, что он должны обучать и воспитывать детей, на них сегодня «взвалена работа чиновника и методиста» и фактически они выполняют работу ведомств.

- В этом случае у учителей появляется излишняя нагрузка, у них появляется возможность для приписок, формализма, ухода от объективности, - заявили члены экспертного совета по образованию.

Чтобы избавить учителей от излишней волокиты, депутаты предложили внести поправки в статьи 6 и 8 закона об образовании РФ. Предложения будут приниматься до 28 августа.