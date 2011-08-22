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Бывшим чиновникам минобразования РБ грозит до 12 лет лишения свободы
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Бывшим чиновникам минобразования РБ грозит до 12 лет лишения свободы

22 августа 2011, 02:46Политика
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