Бывшим чиновникам минобразования РБ грозит до 12 лет лишения свободы
Кировский суд Уфы в ближайшее время рассмотрит уголовное дело против бывшего министра образования Зинната Аллаярова и его экс-зама Рината Тимербакова, успевшего поработать в новом правительстве главой Минтруда. Зиннат Аллаяров и Ринат Тимербаков обвиняются сразу по двум статьям уголовного кодекса – за нарушение конкуренции и превышение должностных полномочий. В 2008 году чиновники Минобразования отменили открытый конкурс на строительство 240-местной школы в деревне Ярославка Дуванского района, чтобы бюджетные деньги в размере 65 миллионов рублей получила «своя» фирма - «Уфастройинвест».
Четыре строительные компании, предложившие более дешевое выполнение услуг, остались за бортом и не смогли участвовать в тендере, а чиновники нарушили федеральное законодательство, предписывающее проведение обязательного аукциона при распределении бюджетных денег.
Кроме того, по версии следствия, Зиннат Аллаяров и Ринат Тимербаков утвердили цены на стройматериалы, которые оказались намного завышенными, и стоимость строительно-монтажных работ в учебном заведении выросла на 63 миллиона рублей. А это значит, что именно такой ущерб понесло государство, когда чиновники проигнорировали тендер, отдав бюджетные средства заинтересованной фирме.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, чиновники еще и незаконно приняли акты о выполнении работ и заплатили их стоимость, прекрасно зная о завышенной смете. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В случае, если суд признает г-на Аллаярова и г-на Тимербакова виновными в двух преступлениях против государства, им грозит до 12 лет лишения свободы.
Кстати, руководитель фирмы «Уфастройинвест», обогатившейся благодаря чиновникам, Али Аскеров пытался дать взятку в полмиллиона рублей следователю УВД Уфы Ивану Смирнову за прекращение дела, связанного с Министерством образования РБ. Но сегодня Али Аскеров тоже пойдет под суд.
Между тем, следователи полагают, что хищение казенных средств, выделенных на строительство школы в деревне Ярославка, - не единственный случай в деятельности высокопоставленных чиновников. По мнению правоохранителей, в обход конкурса выделялись деньги на строительство еще 25 образовательных объектов, а потом с помощью подконтрольных фирм похищались должностными лицами. Причем сумма уведенных с каждой строящейся школы средств составляет около 50 миллионов рублей.
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