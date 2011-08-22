Бывшим чиновникам минобразования РБ грозит до 12 лет лишения свободы

Четыре строительные компании, предложившие более дешевое выполнение услуг, остались за бортом и не смогли участвовать в тендере, а чиновники нарушили федеральное законодательство, предписывающее проведение обязательного аукциона при распределении бюджетных денег.

Кроме того, по версии следствия, Зиннат Аллаяров и Ринат Тимербаков утвердили цены на стройматериалы, которые оказались намного завышенными, и стоимость строительно-монтажных работ в учебном заведении выросла на 63 миллиона рублей. А это значит, что именно такой ущерб понесло государство, когда чиновники проигнорировали тендер, отдав бюджетные средства заинтересованной фирме.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, чиновники еще и незаконно приняли акты о выполнении работ и заплатили их стоимость, прекрасно зная о завышенной смете. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В случае, если суд признает г-на Аллаярова и г-на Тимербакова виновными в двух преступлениях против государства, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Кстати, руководитель фирмы «Уфастройинвест», обогатившейся благодаря чиновникам, Али Аскеров пытался дать взятку в полмиллиона рублей следователю УВД Уфы Ивану Смирнову за прекращение дела, связанного с Министерством образования РБ. Но сегодня Али Аскеров тоже пойдет под суд.