Шевчук, смертельные аварии и голодовка в доме смерти: Главное в Башкирии за неделю

Минувшая рабочая неделя запомнилась многим жителям республики из-за ряда смертельных аварийй, одна за другой происходивших на дорогах Башкирии в течение нескольких дней. Так, в понедельник республику потрясла новость о гибели четырёх девушек в селе Бакалы. Их на своей Audi насмерть сбил 23-летний уроженец села. Инцидент прокомментировал глава региона, а виновник ДТП был заключён под стражу до сентября. Буквально на следующий день в республике произошло ещё одно смертельное ДТП, унёсшее жизни четырёх людей. Примечательно, что один из автомобилей, пострадавших в аварии, — Lada Largus практически стал символом полулегальных междугородних перевозчиков, к услугам которых вынуждены прибегать жители отдалённых районов. Сама же ситуация вызвала среди жителей республики шквал недовольства организацией транспортного сообщения между населёнными пунктами внутри региона — о наиболее интересных замечаниях и предложениях Mkset рассказывал здесь. Ещё один резонансный случай на дорогах республики погиб водитель отечественного авто, а его несовершеннолетняя дочь была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии. Позднее о самочувствии девушки журналистам рассказал один из её родственников.