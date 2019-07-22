В Уфе на Менделеева пропал предвыборный плакат Радия Хабирова

Об этом сообщили Медиакорсети очевидцы. Предвыборный плакат в поддержку Радия Хабирова висел по ул. Менделеева. Вместо него теперь висит банер одного из уфимских застройщиков.

В штабе Радия Хабирова прокомментировали, что о пропаже им стало известно сегодня, 22 июля.

— Речь идет о банере возле дома по ул. Менделеева, 211. Подрядчик ООО «Объединённый процессинговый центр». Увидели — сказали (как и должно по договору). Будем разбираться, кто и с какой целью снял плакат, который стоит, кстати, 4320 рублей. Пусть и невелика потеря, но тем не менее. Возможно, нам понадобится помощь специалистов, сотрудников правоохранительных органов. Плакат висит с конца июня, — так рассказал нам Максим Ульчев, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата Радия Хабирова на должность главы РБ.

Плакат после. Фото: Mkset.ru

Ранее, напомним, с именем кандидата была связана другая cкандальная история, которая вылилась впоследствии в административное наказание главного редактор ИА «Башинформ» Артема Валиева. В одной из статей якобы стажер-журналист редакции призвал всех читателей информагентства голосовать на выборах 8 сентября именно за кандидатуру действующего врио, что противоречит букве закона.

На период 21.00 банер восстановлен.