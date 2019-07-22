В Совфеде прокомментировали предварительные итоги выборов в Украине

По мнению российского сенатора, украинские граждане хотят качественно новой политики, отличной от той, которая проводилась на протяжении последних пяти лет. Об этом информирует RNS.

Пока неясно сможет ли нынешний президент Украины Владимир Зеленский привнести новую политику. Однако его партия заняла первое место на выборах. На втором месте Оппозиционный блок. Результаты показывают, что жители Украины устали от старых политиков, уверен Пушков.