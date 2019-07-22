В Башкирии под угрозой срыва оказалось введение в строй двух школ

Сегодня, 22 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии и.о. председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Марат Ахмадуллин рассказал о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.

По данным ведомства, в текущем году должен быть сдан в эксплуатацию 21 учебный объект на 6 404 места. Если подробнее, то это 9 общеобразовательных школ и 12 школ в рамках многофункциональных образовательных центров (МОЦ). Параллельно в русле Республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) также строится 71 объект, включая 22 школы на 10 161 тысяч учащихся и 15 МОЦ на 4 614 мест.

Помимо этого, наша республика строит учебные заведения в рамках профильных федеральных программ. По словам Марата Ахмадуллина, на 2018-2020 годы получено 1,6 млрд рублей, это даст еще 3 700 учебных мест.

К сожалению, не обошлось на сей раз и без проблемных строек. Такие школы имеются в Бакалах и Туймазах.

Как сообщил докладчик, в обоих случаях подрядчики существенно затянули сроки сдачи объектов. Например, в Бакалах задние школы до сих пор стоит без кровли, не благоустроены территория и спортивная площадка. Для контроля за ходом работ теперь на стройплощадке постоянно находится сотрудник ГКУ УКС. Чиновники надеются, что к 25 августа получат возможность ознакомиться с заключением о готовности объекта.

В Туймазах затянулась реконструкция школы №5. Она прошла экспертизу еще в 2016 году, средства на строительство были выделены в 2018 году. Объект состоит из нескольких частей, которые были возведены в разные годы. Сейчас проходит реконструкция корпуса, построенного в 50-е годы ХХ века. Сдача этого корпуса планируется на конец текущего года.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров дал команду ввести оба объекта в эксплуатацию в соответствии с графиками.