Путин может провести переговоры с помощником Трампа Болтоном
Сегодня, 21:25Политика
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В Кремле подтвердили возможность встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил такого развития событий. Об этом 22 июня пишет газета «Известия».
Джон Болтон прилетит в Россию через несколько дней. По некоторым данным, в Москве американский политик займется подготовкой к встрече президентов США и РФ. Информации о том, когда Трамп и Путин встретятся, пока нет. Не исключено, что личная беседа между лидерами двух государств пройдет уже нынешним летом.
Песков пока отказался давать комментарий по этому вопросу. Сам Трамп ранее выражал желание пообщаться со своим российским коллегой. Пресс-секретарь Путина обещал уведомить общественность об этом событии заранее.
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