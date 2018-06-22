Путин может провести переговоры с помощником Трампа Болтоном

Джон Болтон прилетит в Россию через несколько дней. По некоторым данным, в Москве американский политик займется подготовкой к встрече президентов США и РФ. Информации о том, когда Трамп и Путин встретятся, пока нет. Не исключено, что личная беседа между лидерами двух государств пройдет уже нынешним летом.