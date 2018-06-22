Парламент Башкирии за 5 лет принял 624 закона

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Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев отчитался о деятельности парламента.
Сегодня, 22 июня, в Уфе проходит 54-е и последнее пленарное заседание Госсобрания республики пятого созыва. После него депутаты уйдут в отпуск, а многие из них займутся выборной кампанией.
9 сентября избирателям Башкирии предстоит избрать новый состав Госсобрания. Константин Толкачев отчитался о деятельности парламента с 2013 по 2018 годы.
- За 53 предыдущих заседания Госсобрание приняло 624 республиканских закона и 1589 постановлений, - сказал он. Также депутаты отправили в Госдуму 58 законопроектов, 11 из которых уже приняли статус закона.
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