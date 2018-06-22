Парламент Башкирии за 5 лет принял 624 закона

Сегодня, 22 июня, в Уфе проходит 54-е и последнее пленарное заседание Госсобрания республики пятого созыва. После него депутаты уйдут в отпуск, а многие из них займутся выборной кампанией.

9 сентября избирателям Башкирии предстоит избрать новый состав Госсобрания. Константин Толкачев отчитался о деятельности парламента с 2013 по 2018 годы.