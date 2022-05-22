Жена премьер-министра Башкирии заработала почти 2 млрд рублей, в 320 раз больше мужа

Судя по декларации о доходах супруга Андрея Назарова Лариса Назарова в 2021 году заработала примерно в 320 раз больше мужа, а Денис Назаров стал самым богатым депутатом Курултая.

Обнародованная в пятницу, 20 мая декларация о доходах членов правительства Башкирии и их семей за 2021 год впечатляет с ее первой страницы. На первой странице документа располагается информация о том, сколько в минувшем году заработал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров — 5 767 719 рублей и две копейки. После перечисления имущества находящегося в собственности и в пользовании у чиновника следует графа с доходами его супруги бизнес-леди Ларисы Назаровой. Доход супруги премьер-министра Башкирии в 2021 году немного не дотянул до 2 миллиардов рублей и составил 1 929 488 142 рубля и 17 копеек. А это на минуточку примерно в 320 раз больше чем заработал супруг. В собственности у Андрея Назарова указана половина земельного участка (1005 кв.м), половина жилого дома (72 кв. м.) и квартира (397,9 кв.м), а еще 5 машино-мест. Автомобилей в собственности у чиновника нет, но есть 2 «железных коня» мотоцикла HARLEY-DAVIDSON. А в пользовании у Андрея назарова имеется номер в гостинице, жилой дом и квартира. А вот собственность супруги Андрея Назарова не поместилась на одном листе документа, а простирается на несколько его страниц. Перечислены в документе и машиноместа, и нежилые помещения, земельные участки, квартиры и гараж. Однако не всеми ими она владеет полностью, есть и объекты с долевой собственностью. Также Лариса Назарова владеет тремя мотоциклами HARLEY-DAVIDSON и тремя автомобилями, Бентли, Майбах и Мерседес. В пользовании она также как и супруг имеет номер в гостинице, жилой дом и квартиру. Напомним, Mkset уже сообщал о том, что о самых больших доходах среди депутатов Курултая Башкирии отчитался молодой депутат-единорос Денис Андреевич Назаров, сын премьер-министра Башкирии.

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