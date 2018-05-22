В Башкирии флаги республики вывесят на зданиях школ

Депутаты Госсобрания Башкирии намерены изменить правила использования государственного флага и гимна республики, сообщили в пресс-службе башкирского парламента.

На ближайшем пленарном заседании Госсобрания в закон «О государственной символике Республики Башкортостан» будут внесены изменения.

- В том числе предлагается норма, в соответствии с которой флаг республики будет вывешен постоянно на зданиях общеобразовательных организаций независимо от форм собственности или установлен на их территориях. Флаг Башкортостана также будет подниматься или устанавливаться во время массовых мероприятий (в том числе спортивных и физкультурно-оздоровительных), проводимых образовательными организациями, - сообщили в пресс-службе Госсобрания Башкирии.

Также поправки в закон предусматривают исполнение Государственного гимна Республики Башкортостан в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях независимо от форм собственности перед первым уроком (занятием) в день начала нового учебного года, а также во время проводимых образовательными организациями торжественных мероприятий, посвященных государственным и муниципальным праздникам.

Кроме того, если сегодня при открытии памятников и памятных знаков, а также при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным праздникам, допускается возможность исполнения Государственного гимна Республики Башкортостан, то законопроектом предлагается сделать его исполнение в этих случаях обязательным, распространив это требование также на торжественные собрания, посвященные муниципальным праздникам.

– Новации законопроекта разработаны в целях реализации одного из важнейших принципов государственной политики в сфере образования – воспитания гражданственности и патриотизма среди подрастающего поколения, – прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев. – Не так давно были внесены изменения в федеральное законодательство, устанавливающие соответствующие правила использования флага и гимна Российской Федерации в образовательных учреждениях.