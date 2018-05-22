Уфа попала в ТОП-10 первого рейтинга эффективности управления

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и Лаборатория региональных политических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) опубликовали сегодня первый рейтинг эффективности управления в городских округах Российской Федерации.

Исследование проводилось по статистическим данным и экспертным оценкам по 92 городам России, сообщили авторы исследования. В представленном рейтинге даны оценки эффективности работы городской власти за январь-март 2018 года.

Деятельность муниципальной власти оценивалась по двум направлениям: политико-управленческому и социально-экономическому блоку.

По общим результатам Уфа заняла 10-е место. Первая тройка лидеров – Казань, Тюмень и Ростов-на-Дону.

В политико-управленческом блоке Уфа заняла 19-е место, в социально-экономическом – 6-е.

Исследование проводилось по статистическим данным и экспертным оценкам по 92 городам России, сообщили авторы исследования. В представленном рейтинге даны оценки эффективности работы городской власти за январь-март 2018 года.