Евгений Ройзман заявил о своей отставке с поста председателя гордумы

Сегодня на заседании городской думы Екатеринбурга ее председатель Евгений Ройзман объявил, что уходит в отставку, поскольку не намерен принимать участие в обсуждении вопроса об отмене выборов мэра, сообщает Ura.ru.

Вначале по этому вопросу шли прения, возник спор, после чего Ройзман заявил о том, что уходит. Он подтвердил журналисту Ura.ru, что его решение окончательное и изменению не подлежит.

«Интерфакс» цитирует слова Ройзмана о причине отставке. По его словам, отмена прямых выборов мэра «противоречит интересам Екатеринбурга, интересам жителей и является прямым обманом людей».