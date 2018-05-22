Евгений Ройзман заявил о своей отставке с поста председателя гордумы
Сегодня, 11:17ПолитикаРазиф АбдуллинФото: pravmir.ru
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Причина - отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга.
Сюжеты: Власть без цензуры
Сегодня на заседании городской думы Екатеринбурга ее председатель Евгений Ройзман объявил, что уходит в отставку, поскольку не намерен принимать участие в обсуждении вопроса об отмене выборов мэра, сообщает Ura.ru.
Вначале по этому вопросу шли прения, возник спор, после чего Ройзман заявил о том, что уходит. Он подтвердил журналисту Ura.ru, что его решение окончательное и изменению не подлежит.
«Интерфакс» цитирует слова Ройзмана о причине отставке. По его словам, отмена прямых выборов мэра «противоречит интересам Екатеринбурга, интересам жителей и является прямым обманом людей».
- Я объявляю вам, что я, не желая принимать участие, ухожу в отставку. Вам так спокойнее будет, так будет честнее, - сказал Евгений Ройзман.
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