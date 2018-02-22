Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Башкирия хочет отказаться от федеральных дотаций с 2020 года
Сюжеты:
Из зала судаНаши в ПхенчханеВыборы-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
07158cfc3492edd36e15ce4798f449a5

Башкирия хочет отказаться от федеральных дотаций с 2020 года

Сегодня, 12:00Политика
Читайте
также
Довлатов, Орлова, коминтерн: 10 любопытных мифов об Уфе в годы войны
12 вопросов про первый чемпионат Башкирии по интерактивному футболу
Башкирские спортсмены в Корее: За кого болеть на этой неделе