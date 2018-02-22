Башкирия хочет отказаться от федеральных дотаций с 2020 года

Напомним, в последние годы муниципалитеты республики сработали с профицитом 146 миллионов рублей.

На коллегии министерства финансов прьемьер-министр республики Рустэм Марданов сообщил о том, что максимум к 2020 году республика должна обеспечить финансовые потребности без привлечения федеральных дотаций, сообщает «РБК».

Совсем отказаться от дотаций Башкирия планирует за счет дополнительных доходов и последующего сокращения неэффективных расходов. Инвентаризация расходных полномочий всех министерств, ведомств и муниципалитетов завершается, излишние сократят. В том числе одним из инструментов власти видят зарекомендовавшие себя дорожные карты.