В Уфе задержали активиста из-за призыва к митингу в поддержку Навального

Янбердина задержали вчера днем в собственном автомобиле. В настоящее время активист находится в городском отделе полиции № 9 на улице Пушкина. Ему предъявили обвинение в призывах к участию в несанкционированном мероприятии. Правоохранители считают, что он агитировал на митинг в интернете. Судебное заседание запланировано на сегодня.
Напомним, в субботу в Уфе планируется митинг в поддержку Алексея Навального. Вчера координатор его штаба Лилия Чанышева рассказала, что мероприятие не удалось согласовать с властями 10 дней до его проведения, так как решили провести его ситуационно. Однако активисты направили уведомление.