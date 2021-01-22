В Уфе задержали активиста из-за призыва к митингу в поддержку Навального

Янбердина задержали вчера днем в собственном автомобиле. В настоящее время активист находится в городском отделе полиции № 9 на улице Пушкина. Ему предъявили обвинение в призывах к участию в несанкционированном мероприятии. Правоохранители считают, что он агитировал на митинг в интернете. Судебное заседание запланировано на сегодня.