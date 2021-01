В Уфе задержали активиста из-за призыва к митингу в поддержку Навального

В столице Башкирии задержали активиста Ильгама Янбердина за призыв к митингу в поддержку Алексея Навального, который планируется в Уфе 23 января. Подробности «Эху Москвы в Уфе» рассказал его общественный представительно Фарит Рахматуллов.

Янбердина задержали вчера днем в собственном автомобиле. В настоящее время активист находится в городском отделе полиции № 9 на улице Пушкина. Ему предъявили обвинение в призывах к участию в несанкционированном мероприятии. Правоохранители считают, что он агитировал на митинг в интернете. Судебное заседание запланировано на сегодня. Напомним, в субботу в Уфе планируется митинг в поддержку Алексея Навального. Вчера координатор его штаба Лилия Чанышева рассказала, что мероприятие не удалось согласовать с властями 10 дней до его проведения, так как решили провести его ситуационно. Однако активисты направили уведомление.

