В парламенте Башкирии заявили, что хотят соблюсти баланс в законе о митингах

По словам Константина Толкачева, в настоящий момент по этому вопросу сформирована рабочая группа, куда входят депутаты, журналисты, ученые, юристы и представители правоохранительных органов. В своем сообщении он также отметил, что группа должна проанализировать нормативные документы с учетом действующего федерального законодательства.

Толкачев высказался, что это «непростая тема» и признал, что люди должны иметь право проводить публичные мероприятия. В то же время он упомянул некий «баланс интересов», который необходимо соблюсти, ведь кроме тех, кто хочет заявить о своей позиции, есть и остальная часть общества, которой «по разным причинам массовое мероприятие может доставить неудобства».