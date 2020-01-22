Уроженец Башкирии занял пост министра ЖКХ и строительства

Указ о назначении нового правительства был подписан Путиным вчера, 21 января. Согласно указу новым министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ стал Владимир Якушев, который, по данным ГТРК-Башкортостан, является уроженцем Башкирии.

Владимиру Якушеву сейчас 52 года, он родился в Нефтекамске, окончил в 1993 году Тюменский государственный университет по специальности «правоведение», в 1997 году – по специальности «финансы и кредит». Служил в армии, а после начал свою карьеру в качестве юрисконсульта филиала Ямало‑Ненецкого филиала Западно‑Сибирского коммерческого банка,а затем стал исполняющим обязанности директора.

В 1997‑1998 годах – вице‑президент банка – директор Салехардского филиала «Запсибкомбанка», после стал первым вице‑президентом, а затем президентом «Запсибкомбанка». С июня 2001 года занимал пост вице‑губернатора Тюменской области, был главой Тюмени и Тюменской гордумы, после перешел на должность губернатора Тюменской области.

18 мая 2018 года указом президента РФ его назначили на должность министра строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Российской Федерации, затем в начале 2020 года был исполняющим обязанности министра строительства и жилищно‑коммунального хозяйства РФ.

21 января 2020 года указом президента назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.