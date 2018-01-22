Суд признал дело в отношении замглавы Госкомтранса Башкирии незаконным

Верховный суд Башкирии отменил постановление о возбуждении уголовного дела.

Верховный суд Башкирии постановил, что следователь не имел права возбуждать уголовное дело в отношении заместителя председателя Госкомтранса Башкирии Азата Калимуллина. Как сообщает «Коммерсантъ Уфа», с ходатайством об отмене постановления обратилась защита Азата Калимуллина. По мнению адвокатов, при принятии решения о возбуждении дела следователи не опрашивали Калимуллина, а сумму ущерба установили произвольно.

Напомним, уголовное дело в отношении Азата Калимуллина было возбуждено по заявлению генерального директора «Башавтотранса» Разима Махиянова. В заявлении говорилось, что Калимуллин, будучи исполняющим обязанности директора «Башавтотранса», заключил контракт с лизинговой компанией «Камаз» на поставку автобусов, при этом «Сбербанк Лизинг» предлагал более выгодные условия. Следователи, проводившие проверку, пришли к выводу, что действия Калимуллина можно квалифицировать в рамках 201 статьи Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями). При этом ущерб был оценён в 50 млн рублей.