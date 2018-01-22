Суд признал дело в отношении замглавы Госкомтранса Башкирии незаконным
Верховный суд Башкирии постановил, что следователь не имел права возбуждать уголовное дело в отношении заместителя председателя Госкомтранса Башкирии Азата Калимуллина. Как сообщает «Коммерсантъ Уфа», с ходатайством об отмене постановления обратилась защита Азата Калимуллина. По мнению адвокатов, при принятии решения о возбуждении дела следователи не опрашивали Калимуллина, а сумму ущерба установили произвольно.
Напомним, уголовное дело в отношении Азата Калимуллина было возбуждено по заявлению генерального директора «Башавтотранса» Разима Махиянова. В заявлении говорилось, что Калимуллин, будучи исполняющим обязанности директора «Башавтотранса», заключил контракт с лизинговой компанией «Камаз» на поставку автобусов, при этом «Сбербанк Лизинг» предлагал более выгодные условия. Следователи, проводившие проверку, пришли к выводу, что действия Калимуллина можно квалифицировать в рамках 201 статьи Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями). При этом ущерб был оценён в 50 млн рублей.
В январе этого года минземимущество Башкирии обратилось в арбитражный суд с требованием взыскать с Калимуллина 26,4 млн рублей в качестве компенсации ущерба за подписанный им контракт о поставке автобусов. После того как возбуждение дела получило резонанс в СМИ, его передали на расследование в ГСУ МВД республики. В жалобе на действия следователя защита указала, что в ходе доследственной проверки замглавы госкомтранса не опрашивался, в постановлении не были указаны основания для возбуждения уголовного дела, а сумма ущерба была установлена произвольно.