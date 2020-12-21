Радий Хабиров устроил разнос министерству строительства Башкирии

Спасибо большое строительному блоку, но моя работа не всегда их хвалить. Если бы я не видел, что в целом ряде регионов всё делается вовремя, я бы вопрос остро не ставил. Эти два года утирался, что вы не упеваете, потом краснел на ВКС, когда федеральные министры говорили, что Башкирия что-то не успевает. Я так больше не буду, сказал Радий Хабиров.