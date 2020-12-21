Радий Хабиров устроил разнос министерству строительства Башкирии

Радий Хабиров устроил разнос министерству строительства Башкирии

Вчера, 11:11ПолитикаАнна КононоваPhoto: Страница Радия Хабирова
Министр строительства и архитектуры РБ Рамзиль Кучарбаев сделал доклад о строительстве объектов в республике. Однако глава Башкирии Радий Хабиров остался недоволен работой ведомства.

По его словам, в Башкирии идет большой объем стройки, но сроки сдачи объектов задерживаются, из-за чего именно он получает выговоры от вышестоящих властей.

Спасибо большое строительному блоку, но моя работа не всегда их хвалить. Если бы я не видел, что в целом ряде регионов всё делается вовремя, я бы вопрос остро не ставил. Эти два года утирался, что вы не упеваете, потом краснел на ВКС, когда федеральные министры говорили, что Башкирия что-то не успевает. Я так больше не буду, сказал Радий Хабиров.

Он также добавил, что у него много вопросов к министерствам строительства и ЖКХ по срокам сдачи объектов. Премьер-министру правительства Андрею Назарову Хабиров поручил разработать систему коэффициентов и предложил увольнять руководителей в случае невыполнения обязанностей за год.

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