Радий Хабиров устроил разнос министерству строительства Башкирии

По его словам, в Башкирии идет большой объем стройки, но сроки сдачи объектов задерживаются, из-за чего именно он получает выговоры от вышестоящих властей.
Спасибо большое строительному блоку, но моя работа не всегда их хвалить. Если бы я не видел, что в целом ряде регионов всё делается вовремя, я бы вопрос остро не ставил. Эти два года утирался, что вы не упеваете, потом краснел на ВКС, когда федеральные министры говорили, что Башкирия что-то не успевает. Я так больше не буду, сказал Радий Хабиров.
Он также добавил, что у него много вопросов к министерствам строительства и ЖКХ по срокам сдачи объектов. Премьер-министру правительства Андрею Назарову Хабиров поручил разработать систему коэффициентов и предложил увольнять руководителей в случае невыполнения обязанностей за год.