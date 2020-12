На сегодняшнем оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров отметил назначение на должность врио мэра Уфы Сергея Грекова.

Хабиров не стал представлять чиновника, так как «о нём переписали всё вдоль и поперёк» — о Сергее Грекове давно всё известно. [Сергей Греков] — человек с безупречной деловой репутацией и человек, который сможет решать масштабные проблемы в Уфе, сказал Хабиров. Он также пожелал врио мэра успехов на новой должности. Напомним, 16 декабря в Горсовете Уфы представили нового и.о. главы администрации Сергея Грекова. Предварительно он был назначен первым вице-мэром Уфы.

