Горсовет заявил о начале приёма документов по конкурсу на должность мэра Уфы

Горсовет заявил о начале приёма документов по конкурсу на должность мэра Уфы

Вчера, 14:51ПолитикаКарина МамаеваPhoto: rb7.ru
В Уфе с сегодняшнего дня стартовал прием документов на должность главы администрации города. В пресс-службе горсовета сообщили, что прием заявок продлится до 25 декабря 2020 года.

Отметим, что побороться за кресло мэра может любой желающий, который выполнит все условия подачи заявок, прописанные в положении о правилась проведения конкурса. Пока информация о возможных кандидатах конфиденциальная.

— Фамилии кандидатов, которые подали документы для участия в конкурсе, до 25 декабря разглашаться не будут. По окончании работы приёмной комиссии на официальном сайте городского Совета будет опубликована информация об итогах приёма документов, — отметили в Горсовете.

До 30 декабря комиссия проверит заявки и примет решение по допуску кандидатов к конкурсу, который состоится 15 января. Имя мэра жителям Уфы озвучат в том же месяце, однако точная дата пока не запланирована.

Напомним, 16 декабря в Горсовете Уфы представили нового и.о. главы администрации Сергея Грекова. Предварительно он был назначен первым вице-мэром Уфы.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы