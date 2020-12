Горсовет заявил о начале приёма документов по конкурсу на должность мэра Уфы

В Уфе с сегодняшнего дня стартовал прием документов на должность главы администрации города. В пресс-службе горсовета сообщили, что прием заявок продлится до 25 декабря 2020 года.

Отметим, что побороться за кресло мэра может любой желающий, который выполнит все условия подачи заявок, прописанные в положении о правилась проведения конкурса. Пока информация о возможных кандидатах конфиденциальная. — Фамилии кандидатов, которые подали документы для участия в конкурсе, до 25 декабря разглашаться не будут. По окончании работы приёмной комиссии на официальном сайте городского Совета будет опубликована информация об итогах приёма документов, — отметили в Горсовете. До 30 декабря комиссия проверит заявки и примет решение по допуску кандидатов к конкурсу, который состоится 15 января. Имя мэра жителям Уфы озвучат в том же месяце, однако точная дата пока не запланирована. Напомним, 16 декабря в Горсовете Уфы представили нового и.о. главы администрации Сергея Грекова. Предварительно он был назначен первым вице-мэром Уфы.

