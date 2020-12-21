Хабиров возмутился работой республиканского Минздрава

Отметим, что наибольший отток медиков наблюдается в Стерлитамаке — минус 57 человек. В Салавате уволились 14 сотрудников, в Сибае — девять. Кроме того, в списке оказались Учалинский и Чекмагушевский районы, где число врачей сократилось на восемь и семь человек соответственно.