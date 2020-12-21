Хабиров возмутился работой республиканского Минздрава

Хабиров возмутился работой республиканского Минздрава

Вчера, 11:45ПолитикаАнна КононоваPhoto: Сайт главы Башкирии
Министр здравоохранения Башкирии на сегодняшнем оперативном совещании назвал города республики, где наблюдается наибольший отток врачей. Глава региона Радий Хабиров возмутился данными показателями.

Отметим, что наибольший отток медиков наблюдается в Стерлитамаке — минус 57 человек. В Салавате уволились 14 сотрудников, в Сибае — девять. Кроме того, в списке оказались Учалинский и Чекмагушевский районы, где число врачей сократилось на восемь и семь человек соответственно.

По словам Забелина, в основном из больниц уходит первичное звено врачей в связи с изменениями условий работы в период пандемии, из-за боязни заболеть, а также из-за досрочного выхода на пенсию.

Радий Хабиров остался недоволен ответом министра.

Вы не ответили мне на вопрос. Вы рассказываете мне общефедеральную картину. Почему в Стерлитамаке минус 57, в Салавате, в крепком городе с хорошими зарплатами, хорошей социалкой минус 14. Я когда перестану слушать про ситуацию здравоохранения Салавата? возмутился глава Башкирии.

Премьер-министру правительства Андрею Назарову он поручил провести ВКС со Стерлитамаком и Салаватом, а также разработать дорожную карту для ежеквартального мониторинга ситуации в городах.

Напомним, на сегодняшнем оперативном совещании Радий Хабиров устроил разнос Минстрою за срыв сроков сдачи объектов.

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