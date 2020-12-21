Хабиров возмутился работой республиканского Минздрава

Отметим, что наибольший отток медиков наблюдается в Стерлитамаке — минус 57 человек. В Салавате уволились 14 сотрудников, в Сибае — девять. Кроме того, в списке оказались Учалинский и Чекмагушевский районы, где число врачей сократилось на восемь и семь человек соответственно.
По словам Забелина, в основном из больниц уходит первичное звено врачей в связи с изменениями условий работы в период пандемии, из-за боязни заболеть, а также из-за досрочного выхода на пенсию.
Радий Хабиров остался недоволен ответом министра.
Вы не ответили мне на вопрос. Вы рассказываете мне общефедеральную картину. Почему в Стерлитамаке минус 57, в Салавате, в крепком городе с хорошими зарплатами, хорошей социалкой минус 14. Я когда перестану слушать про ситуацию здравоохранения Салавата? возмутился глава Башкирии.
Премьер-министру правительства Андрею Назарову он поручил провести ВКС со Стерлитамаком и Салаватом, а также разработать дорожную карту для ежеквартального мониторинга ситуации в городах.
Напомним, на сегодняшнем оперативном совещании Радий Хабиров устроил разнос Минстрою за срыв сроков сдачи объектов.