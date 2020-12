В связи с распространением коронавирусной инфекции традиционное послание глава Башкирии Радия Хабирова переносится на следующий год.

В пустом зале не хотелось бы мне послание оглашать, сказал он. В случае, если эпидобстановка не улучшится и в следующем году, то послание будет организовано в онлайн-формате. Напомним, 17 декабря состоялась пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году мероприятие из-за пандемии приняло формат онлайн.

