Глава Башкирии подписал указ о выплатах многодетным семьям

Сумма ежемесячной выплаты составит 8993 рубля.

20 декабря Рустэм Хамитов подписал указ о мерах по совершенствованию социальной поддержки многодетных семей в республике, сообщили в пресс-службе главы республики.

Согласно указу, с 1 января 2018 года многодетные семьи со среднедушевым доходом менее прожиточного минимума для детей будут получать ежемесячную денежную выплату 8993 рубля на каждого ребенка, который родился в 2018 году или последующим. Выплаты будут проводиться до трёх лет включительно.

Определять условия и порядок предоставления выплаты будет правительство республики.