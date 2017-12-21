Глава Башкирии подписал указ о выплатах многодетным семьям

20 декабря Рустэм Хамитов подписал указ о мерах по совершенствованию социальной поддержки многодетных семей в республике, сообщили в пресс-службе главы республики.
Согласно указу, с 1 января 2018 года многодетные семьи со среднедушевым доходом менее прожиточного минимума для детей будут получать ежемесячную денежную выплату 8993 рубля на каждого ребенка, который родился в 2018 году или последующим. Выплаты будут проводиться до трёх лет включительно.
Определять условия и порядок предоставления выплаты будет правительство республики.
Напомним, недавно вслед за президентом России Владимиром Путиным глава Башкирии Рустэм Хамитов объявил наступление эры драгоценного ребенка. Среди гарантированных благ для детей и их родителей в Башкирии уже появилось пособие в 300 тысяч рублей по случаю рождения первого ребенка.