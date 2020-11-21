ЛГБТ-активист из Уфы, сочувствующий Навальному, уехал из России из-за преследований

ЛГБТ-активист из Уфы, сочувствующий Навальному, уехал из России из-за преследований

Вчера, 16:08ПолитикаТатьяна МайороваPhoto: Facebook.com
Уфимец Айдар Исмагилов сообщил в соцсетях, что вынужден покинуть страну из-за преследований и угроз.

Айдар Исмагилов, который был ранее более известен в Башкирии как член штаба Навального, сообщил на своей странице в Твиттере, что покинул Россию.

Он написал, что в последний раз переночевал в Москве у своей подруги и вынужден уехать из страны, поскольку обнаружил слежку за собой.

Айдар также рассказывал, что обращался в полицию, но не встретил там понимания. По его словам, стражи порядка пообещали прийти к Айдару на помощь в случае населения ему телесных повреждений.

Судя по прежним сообщениям Айдара, угрозы могут исходить от неких чеченцев, которые напали на него в Казани минувшим летом из-за собственной неприязни к гомосексуалистам.

Молодой человек уточнил в своем сообщении в соцсетях, что намерен искать политического убежища в «одной из безопасных стран», а также попросил своих подписчиков оказать ему финансовую помощь, чтобы оплатить билет на самолет.

Как сообщалось ранее, Айдар Исмагилов, помимо своих симпатий к движению Алексея Навального, известен также как ЛГБТ-активист. Два года назад он пытался баллотироваться в депутаты Курултая Башкирии, однако не сумел собрать нужное число подписей.

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