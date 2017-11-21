Ялалов: «А чем уфимец отличается от жителя другого мегаполиса-миллионера?»
«Мы прекрасно понимаем, кто такой петербуржец или ленинградец, кто такой москвич, а кто-то может сказать, кто такой уфимец? - обратился он к участникам еженедельного оперативного совещания в мэрии. - Какие у нашего жителя основные черты - хорошие, плохие? А чем уфимец в принципе отличается от жителя другого мегаполиса-миллионера Российской Федерации?
Давайте поработаем, гуманитарии, журналисты - мне кажется, это очень интересно! Тем более, что мы с вами вступили в новую эру, как говорят экономисты, урбанисты, эпоху постиндустриального развития городов. Крупные города были сформированы как придатки к промышленным предприятиям - строилось промышленное предприятие, тут же строилось жильё, школы. Сейчас мы приходим к пониманию, что город должен быть комфортным, любимым, таким, в который тебя тянет всегда. И постиндустриальное развитие городов - самая сложная тема: на Западе крупные города прошли уже этот этап 30-40 лет назад, и сейчас продолжается реиндустриализация крупнейших мегаполисов - когда на территории бывших крупных предприятий, складских комплексов создаётся комфортная городская среда. А то, что касается конкретно души уфимца - давайте позанимаемся - это не блажь, я считаю очень важным».
В качестве импульса для обращения к теме уфимской идентичности мэр Уфы привел пример краткие и ёмкие характеристики жителя Уфы, которые недавно опубликовал известный уфимский писатель и поэт Айдар Хусаинов на своей странице в интернете - пока их у него 218, среди них есть и добрые, и критикующих уфимцев. Ирек Ялалов процитировал характеристику №8, в котором описывается отношение уфимца со столицей соседней республики: «Уфимец живёт в мире, в котором только два города: Москва и Казань. В один он хочет попасть, но не может. В другой может, но не хочет».
«Если в Казани провести такой [опрос], хочет ли кто-то в Уфу - надеюсь, что найдутся такие которые хотят», - задумался вслух глава Уфы. Ранее на том же совещании Ирек Ялалов прервал, в целом блестящий доклад директора «Горрекламы» Риммы Зариповой (читайте по ссылке её интервью ИА "Медиакорсеть"), которая пыталась сравнить аналогичные цифры по количеству конструкций наружной рекламы с сопоставимой по населению Казанью.
«А почему Казань в пример приводите? Мы на нее не ориентируемся, мы ориентируемся на лучшие мировые образцы, - пожурил выступавшую Ялалов. - Давайте кончайте эту "Казань" мне здесь каждый раз! Жертва пропаганды наших друзей!», шутливо раскритиковал он муниципальную работницу.
Глава администрации Уфы регулярно ведет на официальной странице муниципалитета прямые онлайн трансляции с оперативных совещаний. Как правило, каждое из них насыщено информационными поводами для всех СМИ, неподконтрольных региональным властям, многие фразы городского головы разлетаются по интернету и "оффлайну" в качестве мемов и афоризмов.
Выдержки из неопубликованной книги А.Г.Хусаинова "Про уфимца", отобранные редакцией ИА "Медиакорсеть"
...2. У каждого уфимца есть претензия к великим землякам.
6. Уфимец уважает только того, с кем говорит и пока говорит.
13. Уфимцу зимой холодно, летом жарко, весной грязно, осенью дождливо и пасмурно.
14. Уфимец борется с несправедливостью одним способом - он терпеливо ждет.
17. Негодяй - это человек, который делает то, что делал бы уфимец, если бы не лень.
19. Самое приятное для уфимца - безнаказанно проявлять неуважение.
20. Если уфимцу кажется, что его собеседник неправ, то в его отношении он полагает себя свободным от всяких правил человеческого общения.
21. Если уфимец думает о себе, что он хороший человек, это даёт ему право поступать как ему вздумается.
24. Главное удовольствие для уфимца - упрекнуть кого-нибудь.
34. Самое большое удовольствие для уфимца - выказывать негодование и презрение на законных основаниях.
35. Уфимец или обижает, или обижается.
4. Уфимец не спорит, он разоблачает.
56. Авторитет уфимца определяется степенью возмущения, которую он может себе позволить.
57. Только уфимец может стать известным и уважаемым, десять лет возмущаясь пустяками.