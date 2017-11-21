Ялалов: «А чем уфимец отличается от жителя другого мегаполиса-миллионера?»

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов призвал гуманитариев башкирской столицы подумать о самоидентификации уфимца, вдохновившись остроумными характеристиками жителя башкирской столицы, которые опубликовал писатель Айдар Хусаинов.

«Мы прекрасно понимаем, кто такой петербуржец или ленинградец, кто такой москвич, а кто-то может сказать, кто такой уфимец? - обратился он к участникам еженедельного оперативного совещания в мэрии. - Какие у нашего жителя основные черты - хорошие, плохие? А чем уфимец в принципе отличается от жителя другого мегаполиса-миллионера Российской Федерации?

Давайте поработаем, гуманитарии, журналисты - мне кажется, это очень интересно! Тем более, что мы с вами вступили в новую эру, как говорят экономисты, урбанисты, эпоху постиндустриального развития городов. Крупные города были сформированы как придатки к промышленным предприятиям - строилось промышленное предприятие, тут же строилось жильё, школы. Сейчас мы приходим к пониманию, что город должен быть комфортным, любимым, таким, в который тебя тянет всегда. И постиндустриальное развитие городов - самая сложная тема: на Западе крупные города прошли уже этот этап 30-40 лет назад, и сейчас продолжается реиндустриализация крупнейших мегаполисов - когда на территории бывших крупных предприятий, складских комплексов создаётся комфортная городская среда. А то, что касается конкретно души уфимца - давайте позанимаемся - это не блажь, я считаю очень важным».

В качестве импульса для обращения к теме уфимской идентичности мэр Уфы привел пример краткие и ёмкие характеристики жителя Уфы, которые недавно опубликовал известный уфимский писатель и поэт Айдар Хусаинов на своей странице в интернете - пока их у него 218, среди них есть и добрые, и критикующих уфимцев. Ирек Ялалов процитировал характеристику №8, в котором описывается отношение уфимца со столицей соседней республики: «Уфимец живёт в мире, в котором только два города: Москва и Казань. В один он хочет попасть, но не может. В другой может, но не хочет».

«Если в Казани провести такой [опрос], хочет ли кто-то в Уфу - надеюсь, что найдутся такие которые хотят», - задумался вслух глава Уфы. Ранее на том же совещании Ирек Ялалов прервал, в целом блестящий доклад директора «Горрекламы» Риммы Зариповой (читайте по ссылке её интервью ИА "Медиакорсеть"), которая пыталась сравнить аналогичные цифры по количеству конструкций наружной рекламы с сопоставимой по населению Казанью.

«А почему Казань в пример приводите? Мы на нее не ориентируемся, мы ориентируемся на лучшие мировые образцы, - пожурил выступавшую Ялалов. - Давайте кончайте эту "Казань" мне здесь каждый раз! Жертва пропаганды наших друзей!», шутливо раскритиковал он муниципальную работницу.

Глава администрации Уфы регулярно ведет на официальной странице муниципалитета прямые онлайн трансляции с оперативных совещаний. Как правило, каждое из них насыщено информационными поводами для всех СМИ, неподконтрольных региональным властям, многие фразы городского головы разлетаются по интернету и "оффлайну" в качестве мемов и афоризмов.

Выдержки из неопубликованной книги А.Г.Хусаинова "Про уфимца", отобранные редакцией ИА "Медиакорсеть"

...2. У каждого уфимца есть претензия к великим землякам.

6. Уфимец уважает только того, с кем говорит и пока говорит.

13. Уфимцу зимой холодно, летом жарко, весной грязно, осенью дождливо и пасмурно.

14. Уфимец борется с несправедливостью одним способом - он терпеливо ждет.

17. Негодяй - это человек, который делает то, что делал бы уфимец, если бы не лень.

19. Самое приятное для уфимца - безнаказанно проявлять неуважение.

20. Если уфимцу кажется, что его собеседник неправ, то в его отношении он полагает себя свободным от всяких правил человеческого общения.

21. Если уфимец думает о себе, что он хороший человек, это даёт ему право поступать как ему вздумается.

24. Главное удовольствие для уфимца - упрекнуть кого-нибудь.

34. Самое большое удовольствие для уфимца - выказывать негодование и презрение на законных основаниях.

35. Уфимец или обижает, или обижается.

4. Уфимец не спорит, он разоблачает.

56. Авторитет уфимца определяется степенью возмущения, которую он может себе позволить.