Пресс-конференция Владимира Путина пройдет 14 декабря
Сегодня, 19:18Политика
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Президент России Владимир Путин проведет свою пресс-конференцию 14 декабря.
Аккредитация представителей средств массовой информации на участие в мероприятии уже стартовала, пишут Dni.ru. Заявки принимаются от изданий, информационных агентств, теле и радиокомпаний, которые зарегистрированы в Роскомнадзоре.
Кроме того, поучаствовать в пресс-конференции смогут иностранные журналисты, которые аккредитованы МИД РФ.
Подать все документы можно будет до 1 декабря.
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