Пресс-конференция Владимира Путина пройдет 14 декабря

Президент России Владимир Путин проведет свою пресс-конференцию 14 декабря.

Аккредитация представителей средств массовой информации на участие в мероприятии уже стартовала, пишут Dni.ru. Заявки принимаются от изданий, информационных агентств, теле и радиокомпаний, которые зарегистрированы в Роскомнадзоре.

Кроме того, поучаствовать в пресс-конференции смогут иностранные журналисты, которые аккредитованы МИД РФ.