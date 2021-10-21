Журналисты посетили готовящийся к реставрации памятник Салавату Юлаеву

Накануне, журналистов пригласили на экскурсию и осмотр памятника Салавату Юлаеву, который является визитной карточкой столицы республики - Уфы. Однако, подойти к самому памятнику и оценить его состояние вблизи не удалось, а экскурсии как таковой не было.

После новости о том, что власти собираются демонтировать памятник для последующей реставрации, появились споры о его судьбе и домыслы касательно устремлений властей в отношении скульптуры. В день республики неравнодушные люди вышли к памятнику Салавата Юлаева для того чтобы выразить свое несогласие и нарвались на провокатора с газовым балончиком, который распылил едкий газ прямо в лицо общественников. Ситуация стала резонансной, хулигана в этот день доставили в отделение полиции. После, в Уфе прошел круглый стол с приглашенными экспертами, чиновниками и представителями общественности. В тот день 14 октября вице-премьер Башкирии Азат Бадранов озвучил окончательное решение о реставрации памятника и сообщил, что в лучшем случае, работы начнутся в мае 2022 года и закончатся в 2024 году. После обсуждений вице-премьер обещал организовать пресс-подход к памятнику для журналистов, в ходе которого должна была быть представлена возможность убедиться в аварийном состоянии скульптуры. — Завтра мои коллеги планируют провести для журналистов и блогеров экскурсию к памятнику Салавата Юлаева. Желающие обращайтесь в пресс-службу Главы республики, — сообщил 20 октября Бадранов в своем фейсбуке. К самому памятнику журналистов все-таки не пропустили, а экскурсии как таковой не было. Организаторы объяснили, что обзор памятника вблизи невозможен, так как для этого необходима специальная подготовка и снаряжение, а сам постамент скользкий и находится на достаточно высоком расстоянии от земли. На месте был Директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкортостана Данир Гайнуллин. Он рассказал на каком этапе находится подготовка к реставрации. — Общественный совет по памятнику будет создан при Башкортнаследии, так как у него есть полномочия по контролю реставрационных работ всех культурных объектов нашей республики. И туда уже включены архитекторы и реставраторы, инженеры-конструкторы, юристы управления. Сейчас мы ждем предложений от общественных организаций, их тоже планируем включить в совет. В середине ноября, когда все предложения от общественности будут сформированы, этот приказ будет подписан.

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