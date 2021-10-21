Тамара Тансыккужина может стать новым вице-спикером в Башкирии

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, Тамара Тансыккужина уже сейчас активно включилась в работу и жители республики знают ее по выдающимся достижениям в спорте и социальным проектам. Российская шашистка является семикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы по международным шашкам.