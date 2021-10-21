Тамара Тансыккужина может стать новым вице-спикером в Башкирии

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, Тамара Тансыккужина уже сейчас активно включилась в работу и жители республики знают ее по выдающимся достижениям в спорте и социальным проектам. Российская шашистка является семикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы по международным шашкам.
Константин Толкачев, в соответствии с законом, внесет все кандидатуры на должность заместителя Председателя парламента. Кандидатура будет считаться избранной, если в ходе открытого голосования за нее проголосует большинство депутатов Госсобрания.
Ранее свои кандидатуры на должность заместителя Председателя Госсобрания выдвинули фракции КПРФ и ЛДПР. КПРФ предложила кандидатуру депутата Рустама Хафизова, а ЛДПР – Дмитрия Иванова.
Голосование состоится на пленарном заседании Государственного Собрания 21 октября.