Ростислав Мурзагулов сложил полномочия председателя общественной палаты Башкирии

Ростислав Мурзагулов сложил полномочия председателя общественной палаты Башкирии
Ростислав Мурзагулов сложил полномочия председателя общественной палаты Башкирии
Вчера, 19:21ПолитикаЭлина СайфрановаФото: op.bashkortostan.ru
Мурзагулов принял решение покинуть пост председателя общественной палаты еще 1 июня этого года, о чем сообщал в социальных сетях. Однако отставку общественная палата приняла только сегодня, 21 октября. Сам Ростислав Мурзагулов планирует заниматься музыкой и ФК «Уфа».

Известно, что сегодня, 21 октября, общественная палата Башкирии приняла отставку председателя Ростислава Мурзагулова, также в пресс-службе отметили, что мужчина продолжит оставаться членом палаты.

Отметим, что заявление об уходе по собственному желанию Ростислав Мурзагулов написал еще 1 июня этого года, о чем сообщал у себя в социальных сетях, однако полностью расстаться с «униформой большого начальника» получилось только сегодня. В последнем, в качестве председателя общественной палаты, выступлении Мурзагулов попросил прощения о у всех, кто на него рассчитывал.

— Я искренне пытался сделать что-то такое, чтобы примирить большую компанию, которая передвигается в пиджаках и галстуках, с еще большей компанией, которая перемещается без таковых. На мой взгляд, пропасть между ними ширится. Я пытался что-то сделать, для того чтобы ее уменьшить. Попытки провалились. Ничего не получилось. Я должен признать свое фиаско, — заявил Мурзагулов.

Известно, что дальше экс-председатель перейдет на постоянную работу в ФК «Уфа», так как «ситуация там уже два года очень непростая и работы непочатый край». Также, уже в социальных сетях мужчина отметил, что продолжит заниматься музыкой.

— Мне интересно книжки писать, музыкой заниматься, театр оказался безумно интересным занятием, мне поступило предложение помочь поставить пьесу, — рассказал о своих планах экс-председатель Общественной палаты.

Напомним, что Ростислав Мурзагулов возглавил Общественную палату в декабре прошлого года, а ранее он состоял в совете директоров АО «Башинфрм». Помимо этого, мужчина является и председателем совета директоров ФК «Уфа», куда, как мы уже отметили, перейдет на постоянную работу.

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