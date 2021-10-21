Кандидатуры главы и премьер-министра Башкирии утвердили в состав совета БСК

На портале раскрытия корпоративной информации обнародован документ, в котором перечислены все кандидаты на нахождение в составе совета «Башкирской содовой компании», 38% акций которой было не так давно передано Башкирии. Голосование за предложенные кандидатуры пройдет 9 ноября, на внеочередном общем собрании акционеров.