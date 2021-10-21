Кандидатуры главы и премьер-министра Башкирии утвердили в состав совета БСК

Кандидатуры главы и премьер-министра Башкирии утвердили в состав совета БСК
Кандидатуры главы и премьер-министра Башкирии утвердили в состав совета БСК
Вчера, 10:56ПолитикаИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
В совет директоров «Башкирской содовой компании» также могут войти и другие видные политические деятели республики.

На портале раскрытия корпоративной информации обнародован документ, в котором перечислены все кандидаты на нахождение в составе совета «Башкирской содовой компании», 38% акций которой было не так давно передано Башкирии. Голосование за предложенные кандидатуры пройдет 9 ноября, на внеочередном общем собрании акционеров.

Помимо Радия Хабирова и Андрея Назарова в списке кандидатов оказались глава Минэкономразвития Рустам Муратов, башкирский министр промышленности Александр Шельдяев и руководитель минземимущества региона Наталья Полянская. В списке значится и федеральный чиновник – заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов и член Совета директоров БСК, гендиректор АО «Региональный фонд» Ильдар Магданов, Отметим, 11,7% уставного капитала БСК находятся под управлением именно этой компании.

Напомним, 21 сентября стало известно о том, что гендиректор БСК Эдуард Давыдов вошел в состав правительства Башкирии. Подобные планы власти озвучивали еще летом, но официальный документ был опубликован месяц назад. 6 июля 2021 года премьер-министр Башкирии Андрей Назаров предложил ввести в состав Правительства представителей крупнейших налогоплательщиков Башкирии – «Башнефть», «Газпром нефтехим Салават», «БСК». Причиной он назвал необходимость оставаться в повестке промышленной политики.

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