Главврач психбольницы Гизатуллин отказался от депутатского кресла в Курултае Башкирии

Главврач психбольницы Гизатуллин отказался от депутатского кресла в Курултае Башкирии
Главврач психбольницы Гизатуллин отказался от депутатского кресла в Курултае Башкирии
Вчера, 20:29ПолитикаАнастасия ДенисенкоФото: bashinform.ru
Тагир Гизатуллин подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Ранее на него завели уголовное дело из-за поддельного диплома об образовании, сообщал портал UFA1.ru.

Главный врач республиканской клинической психиатрической больницы Тагир Гизатуллин подал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата. Об этом сегодня, 21 октября, сообщили в Курултае Башкирии. Врача избрали совсем недавно в этом месяце.

Депутат сослался на 4-ю статью закона «О статусе депутата Государственного собрания», об этом сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев. Она предусматривает сложение полномочий с письменным заявлением.

Весной прошлого года Тагир Гизатуллин занял пост главврача психиатрической больницы. Тогда сотрудники этой же больницы устроили бунт с просьбой не принимать нефтекамского врача на работу.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы