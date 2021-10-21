Главврач психбольницы Гизатуллин отказался от депутатского кресла в Курултае Башкирии

Главный врач республиканской клинической психиатрической больницы Тагир Гизатуллин подал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата. Об этом сегодня, 21 октября, сообщили в Курултае Башкирии. Врача избрали совсем недавно в этом месяце.