Главврач психбольницы Гизатуллин отказался от депутатского кресла в Курултае Башкирии

Главный врач республиканской клинической психиатрической больницы Тагир Гизатуллин подал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата. Об этом сегодня, 21 октября, сообщили в Курултае Башкирии. Врача избрали совсем недавно в этом месяце.
Депутат сослался на 4-ю статью закона «О статусе депутата Государственного собрания», об этом сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев. Она предусматривает сложение полномочий с письменным заявлением.
Весной прошлого года Тагир Гизатуллин занял пост главврача психиатрической больницы. Тогда сотрудники этой же больницы устроили бунт с просьбой не принимать нефтекамского врача на работу.