Депутаты Башкирии скинулись на «посылки здоровья» для пенсионеров за вакцинацию

Руководитель регионального исполкома ЕР Башкирии Рустем Ахмадинуров сообщил в соцсетях о «посылках здоровья» для пожилых. Средняя стоимость набора около 2500 рублей, точная стоимость пока неизвестна. Ранее за вакцинацию пенсионерам выдавали пачку чая и кофе.

Глава исполкома партии «Единая Россия» в Башкирии Рустем Ахмадинуров опубликовал пост о старте новой акции 20 октября. Теперь волонтеры от партии будут выдавать пенсионерам «посылки здоровья» за вакцинацию от коронавируса и помогать маломобильным дедушкам и бабушкам добираться до пункта вакцинации. «Посылки здоровья», по словам Ахмадинурова, закупаются на 15 тысяч рублей с каждого депутата, выделяемых на депутатскую деятельность за 4 квартал этого года. Какому количеству пенсионеров будет оказана помощь, не уточняется. Дозвониться до Рустема Ахмадинурова не удалось. Mkset решил самостоятельно высчитать примерную стоимость «коробки здоровья». Судя по опубликованным изображениям в посте, в «посылку здоровья» входят: тонометр Meditech MT-40 — 1610 рублей, антибактериальное мыло «Абсолют» — 100 рублей, зубная паста «Colgate» — 85 рублей, универсальное антибактериальное средство Universal Sanitizer Solomeya — 276 рублей, шампунь «Чистая Линия» — 125 рублей и набор медицинских масок — в среднем их цена составляет 300 рублей за 100 штук. Итого примерная стоимость «посылки здоровья» — 2460 рублей за коробку. Напомним, в конце сентября после вакцинации пожилые уфимцы получали «стимулирующие подарки» в рамках акции «Здоровая Уфа». Ее организатором выступил Общественный фонд развития Уфы. На вопрос Mkset, какие именно подарки ждут горожан старше 60 лет, в фонде ответили, что это будут «красиво упакованные пачки чая и кофе». В это же время московские пенсионеры получали «коробку здоровья» от мэра Собянина, стоимость которой составляет около семи тысяч рублей. В нее входил тонометр известной фирмы, пульсоксиметр (прибор для измерения насыщения крови кислородом — прим.ред.), таблетница-неделька, недешевые витамины, пачка медицинских масок и гели-санитайзеры. Ко всему прочему прикладывался набор косметики известных брендов (шампунь, гель для душа или скраб, крем и мыло), а еще зубная щетка и зубная паста.

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