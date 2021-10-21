Депутаты Башкирии скинулись на «посылки здоровья» для пенсионеров за вакцинацию

Депутаты Башкирии скинулись на «посылки здоровья» для пенсионеров за вакцинацию
Депутаты Башкирии скинулись на «посылки здоровья» для пенсионеров за вакцинацию
Вчера, 13:22ПолитикаАнастасия ДенисенкоФото: Рустем Ахмадинуров / facebook.com
Руководитель регионального исполкома ЕР Башкирии Рустем Ахмадинуров сообщил в соцсетях о «посылках здоровья» для пожилых. Средняя стоимость набора около 2500 рублей, точная стоимость пока неизвестна. Ранее за вакцинацию пенсионерам выдавали пачку чая и кофе.

Глава исполкома партии «Единая Россия» в Башкирии Рустем Ахмадинуров опубликовал пост о старте новой акции 20 октября. Теперь волонтеры от партии будут выдавать пенсионерам «посылки здоровья» за вакцинацию от коронавируса и помогать маломобильным дедушкам и бабушкам добираться до пункта вакцинации. «Посылки здоровья», по словам Ахмадинурова, закупаются на 15 тысяч рублей с каждого депутата, выделяемых на депутатскую деятельность за 4 квартал этого года.

Какому количеству пенсионеров будет оказана помощь, не уточняется. Дозвониться до Рустема Ахмадинурова не удалось. Mkset решил самостоятельно высчитать примерную стоимость «коробки здоровья». Судя по опубликованным изображениям в посте, в «посылку здоровья» входят: тонометр Meditech MT-40 — 1610 рублей, антибактериальное мыло «Абсолют» — 100 рублей, зубная паста «Colgate» — 85 рублей, универсальное антибактериальное средство Universal Sanitizer Solomeya — 276 рублей, шампунь «Чистая Линия» — 125 рублей и набор медицинских масок — в среднем их цена составляет 300 рублей за 100 штук. Итого примерная стоимость «посылки здоровья» — 2460 рублей за коробку.

Напомним, в конце сентября после вакцинации пожилые уфимцы получали «стимулирующие подарки» в рамках акции «Здоровая Уфа». Ее организатором выступил Общественный фонд развития Уфы. На вопрос Mkset, какие именно подарки ждут горожан старше 60 лет, в фонде ответили, что это будут «красиво упакованные пачки чая и кофе». В это же время московские пенсионеры получали «коробку здоровья» от мэра Собянина, стоимость которой составляет около семи тысяч рублей. В нее входил тонометр известной фирмы, пульсоксиметр (прибор для измерения насыщения крови кислородом — прим.ред.), таблетница-неделька, недешевые витамины, пачка медицинских масок и гели-санитайзеры. Ко всему прочему прикладывался набор косметики известных брендов (шампунь, гель для душа или скраб, крем и мыло), а еще зубная щетка и зубная паста.

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