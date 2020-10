В Башкирии назначили нового главу Шаранского района

Администрацию Шаранского района Башкирии возглавил Фидан Ишемгулов.

Назначение главы администрации состоялось вчера, 20 октября, на заседании Совета муниципального района. В конкурсе на должность приняли участие четыре кандидата. По итогу голосования, администрацию Шаранского района возглавил Фидан Ишемгулов. Он назначен на контрактной основе. Бывшего руководителя района Ильгиза Самигуллина поблагодарили за многолетнюю работу, вручили удостоверение и нагрудный знак о присвоении звания «Почётный гражданин Шаранского района». Фидан Ишемгулов родился в 1981 году в Октябрьском. Имеет два высших образования. С 2004 года Ишемгулов работал в министерстве внешнеэкономических связей и торговли РБ, а в 2009 году ушёл в администрацию президента Башкирии. С 2014 года являлся сотрудником в аппарате правительства. В мае 2019 года стал первым заместителем администрации города Агидель.

