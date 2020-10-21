В Башкирии назначили нового главу Шаранского района

Фидан Ишемгулов родился в 1981 году в Октябрьском. Имеет два высших образования. С 2004 года Ишемгулов работал в министерстве внешнеэкономических связей и торговли РБ, а в 2009 году ушёл в администрацию президента Башкирии. С 2014 года являлся сотрудником в аппарате правительства. В мае 2019 года стал первым заместителем администрации города Агидель.