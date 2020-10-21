Радий Хабиров назначил главного архитектора Башкирии

Радий Хабиров назначил главного архитектора Башкирии

Вчера, 22:07ПолитикаВалерия ПанаеваPhoto: премияпризнания.рф
Чиновник вошел в созданный Градостроительный совет республики.

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиль Кучарбаев назначен главным архитектором республики, следует из указа Главы РБ о создании Градостроительного совета республики. Ранее премьер-министр РБ Андрей Назаров подчеркивал, что главный архитектор республики будет отвечать за все строительные площадки в регионе.

Рамзиль Кучарбаев вошел в состав Градостроительного совета, возглавляемый Хабировым. Совет будет заниматься оценкой и выбором градостроительных решений, подготовкой рекомендаций по совершенствованию архитектуры и градостроительного развития Башкирии, рассмотрением вопросов реализации различных инвестпроектов, документов о территориальном планировании Башкирии, анализом градостроительных проблем республики.

Кучарбаев Рамзиль Наилевич родился 9 мая 1977 года в селе Гафур Туймазинского района. Окончил Октябрьский коммунально-строительный техникум, Уфимский государственный нефтяной технический университет. Трудовую деятельность начал в 1996 году каменщиком малого предприятия «Сельский строитель». В 2001–2002 годах работал каменщиком, мастером строительных и монтажных работ Нефтегазодобывающего управления «Октябрьскнефть». В 2004–2005 годах являлся инженером «Октябрьскнефти». В 2005–2006 годах перешел на работу инженером службы капитального строительства и ремонта Октябрьского управления добычи нефти и газа в ОАО «Башнефть-Уфа». В 2006–2011 годах занимал должность исполняющего обязанности директора, а затем директора Октябрьского управления «Нефтестроймонтаж». В 2011–2013 годах являлся заместителем начальника Серафимовского строительно-монтажного цеха Приютовского управления «Нефтестроймонтаж». В 2013–2016 годах был заместителем главы администрации Туймазинского района по промышленности, строительству, связи и инвестициям. В 2016–2020 годах работал начальником Управления капитального строительства Республики Башкортостан. В 2020 году был назначен первым заместителем председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре.

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